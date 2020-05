Vierde Carat-mural in Helmond grootste tot nu toe

De nieuwe muurschildering wordt de grootste tot nu toe: bijna 850 vierkante meter, ruim twee keer zo groot als de mural bij de bieb. Het wordt een zevenluik met achtergrond, verdeeld over de wand aan het Speelhuisplein, het tunneltje onder de Traverse (Kromme Steenweg) en de wand tegenover Boscotondo.



Thematisch gaat de mural aansluiten bij de omgeving; het wordt als het ware een portaal van het kunstkwartier. Theater Het Speelhuis en Museum Helmond hebben meegedacht over het concept. Studio Giftig heeft een duidelijk eigen stijl en die zal ook terugkomen in de nieuwe schildering, aldus Kaspar van Leek van de Veldhovense studio. De bedoeling is dat de mural komende zomer klaar is.