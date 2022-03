Vijf bestuurders betrapt op rijden onder invloed bij controles in Helmond

Streep door gevecht Nieky Holzken, organisa­tie op zoek naar nieuwe tegenstan­der

Het gevecht van kickbokser Nieky Holzken gaat niet door. ‘The Natural’ zou het op 26 maart in Singapore opnemen tegen de Rus Islam Murtazaev, maar door de oorlog in Oekraïne heeft vechtsportorganisatie ONE Championship besloten om tot nader order geen Russische vechters in actie te laten komen.

12 maart