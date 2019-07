Vijfde ontslag bij Stadswacht in Helmond, dit keer voor illegaal parkeren

HELMOND - Het wordt hoe langer, hoe gekker bij de Stadswacht in Helmond. De vijfde werknemer op rij is ontslagen. Een vrouw die 22 jaar in dienst was, zette haar auto neer waar dat niet mocht. Ondertussen parkeert haar baas pontificaal én illegaal haar motor op de stoep.