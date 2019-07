Vijftien mensen getuigen over schietpartij Molenstraat Helmond

DEN BOSCH - Vijftien getuigen van de geruchtmakende schietpartij in januari in de Molenstraat in Helmond, worden de komende maanden gehoord.

Camerabeelden van de schietpartij op klaarlichte dag, waarbij twee willekeurige voorbijgangers gewond raakten, geven niet veel duidelijkheid over wat er precies is gebeurd. Dat zegt Peter van Zon, advocaat van de verdachte die in deze zaak is opgepakt, Youssef S. (22) uit Helmond. S. ontkent dat hij bij de zaak is betrokken.

Schampschot

Op basis van de beelden heeft de advocaat verzocht zeventien getuigen te mogen horen. In vijftien gevallen werd dat verzoek gehonoreerd. Dit werd woensdag duidelijk op een pro formazitting bij de rechtbank in Den Bosch. De inhoudelijke behandeling van de zaak is op zijn vroegst in december.

S., die in Middelburg in de gevangenis zit, was woensdag niet op de zitting aanwezig. Familie van een van de twee slachtoffers, een peuter die achterop de fiets zat bij haar moeder en in haar been werd geraakt, was er wel. Het andere slachtoffer was een 15-jarige fietsster die een schampschot in haar arm kreeg.

Wapens

Officier van Justitie Ingrid Masselink vervolgt S. voor een vijfvoudige poging tot moord. Ze denkt dat hij heeft geprobeerd vijf mensen dood te schieten. Ook legt ze hem het bezit van twee wapens ten laste.

Volgens van Zon werden de wapens aangetroffen toen S. een dag na de schietpartij werd aangehouden in een woning in de Heistraat in Helmond. Tijdens de inval door een arrestatieteam werd een tas met wapens uit het raam gegooid. De advocaat zegt dat de wapens niet van S. zijn en dat diens dna er ook niet op is aangetroffen.

Golf