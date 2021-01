Vijftig mensen op de been in Helmond, stenen en vuurwerk gegooid naar agenten

Mansouri Gym in Helmond is verhuisd: Even geen kickboksen, maar slopen en metselen

21 januari HELMOND - Mansouri Gym in Helmond maakt zich op voor de heropening in het nieuwe pand aan het Binderseind. Er is genoeg werk aan de winkel, maar de populaire kickboksschool kan gelukkig leunen op haar leden. Zij steken hun handen uit de mouwen tijdens de verbouwing.