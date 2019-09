Vijftig nieuwe koopwoningen op PNEM-terrein in Helmond-Noord

Helmondse is Brabantse Taalheld 2019

17 september TILBURG - Louise Willems uit Helmond is dinsdag benoemd tot Brabantse Taalheld 2019. Als vrijwilligster begeleidt zijn kleine groepjes mensen die beter willen worden in lezen, schrijven en spreken in het Nederlands. Dat doet Willems in de drie Helmondse Taalcafés.