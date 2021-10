Vijftig uur lang dansen: ‘Vroeger stond ik dansend in de tuin. Ik ken niets anders’

HELMOND - De Helmondse Sheldon Christiaan (52) heeft een passie voor dans. Komende donderdag is hij te zien in het SBS6-programma De Dansmarathon. Samen met zijn partner is hij een van de honderd koppels die meedoen.

Het is voor de Curaçaoënaar geen bevlieging om mee te doen met de vijftig uur durende marathon. Hij danst al meer dan dertig jaar op hoog niveau. ,,Dansen zit in mijn cultuur. Vroeger als ik thuis de tuin moest doen, nam ik boxen mee naar buiten en stond ik dansend in de tuin. Ik ken niets anders.” Dansscholen hadden ze in zijn jeugd niet. ,,Ik deed na wat ik op de televisie zag.” Toch is die echte liefde voor dans pas later gekomen. ,,Ik ben ooit begonnen met atletiek. Mijn doel was het behalen van de Olympische Spelen, maar ik had vaak hamstringblessures.” Zijn olympische droom moest hij opgeven, maar het zorgde ervoor dat hij opnieuw kennismaakte met dans.

Love Parade en zomerfestival

,,Ik stond 's avonds in de Danssalon en zag die dansers op hoge blokken dansen en dacht: ‘dit wil ik ook’. Het leek me zo cool om daar te staan.” Hij mocht auditie doen en van het een kwam het ander. ,,Ik heb ook veel in het buitenland gedanst tijdens de Love Parade in Berlijn en ik heb de choreografie gemaakt voor een zomerfestival in Lissabon.” Christiaan is niet verlegen in de spotlights. Via een goede vriend kwam hij in aanraking met zangeres Do. ,,Ik heb geholpen met het maken van choreografieën voor Do en ik ben een paar keer met haar op tournee geweest.” Uiteindelijk heeft hij een paar jaar als leaddanser achter de zangeres op de planken gestaan tijdens optredens.

Kort dacht de Helmonder er over na om zijn dansschoenen op te hangen, maar dat bleek lastiger dan gedacht. Lesgeven was voor hem de perfecte middenweg. ,,Dat is wat ik momenteel het liefste doe, mensen naar een hoger niveau trekken.” Met zijn lessen in dansfitness probeert hij zijn passie over te brengen op anderen. ,,Het mooie aan dansen is de energie die je kunt uitstralen. Het uitbeelden van de muziek door middel van beweging, het neerzetten van een strakke show, je gevoel uitbeelden op muziek. Dat is voor mij iets bijzonders.”

Een proefmarathon

De danser heeft al veel bereikt in zijn carrière, maar er staan nog een aantal doelen op zijn lijstje. Een daarvan is het deelnemen aan een laatste tournee. ,,Dat is echt mijn droom nu. Nog één keer op een podium.” Zijn andere doel was het vinden van een echte uitdaging. ,,Dat is voor mij De Dansmarathon.” Samen met zijn danspartner hielden ze een proefmarathon. ,,Het viel zwaar, maar ik heb zin in het echte werk. De marathon is een maatstaf voor mezelf om te zien hoe ver ik ben gekomen.”

Hij kijkt met trots terug op zijn carrière. ,,Mijn allereerste doel was om volledig van het dansen te kunnen leven. Dat is me gelukt.” En wat hij met het prijzengeld gaat doen als hij wint? ,,Mijn dochter wil over een paar jaar naar Korea, dus een deel van het geld wil ik gebruiken om haar droom waar te maken. En ik wil wat doen voor mijn moeder.”

De Dansmarathon is te zien op SBS6 op 14, 15 en 16 oktober.