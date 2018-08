Vijftigduizend bezoekers bij zeven concerten in Helmond

'Risico op overbelas­ting brug Lungendonk Helmond is minimaal'

11:21 HELMOND/EINDHOVEN - De kans dat de brug over het Eindhovens Kanaal aan de Lungendonk in Helmond overbelast wordt, is minimaal. Dat zegt de gemeente Eindhoven, eigenaar van het kanaal en de bruggen, na vragen van deze krant.