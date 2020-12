Virtueel koken met knollen en pompoen om de verveling onder jongeren tegen te gaan

HELMOND - Jongeren die op afstand met elkaar koken, waarbij ze groenten gebruiken die anders ‘toch maar’ worden weggegooid. Het zoveelste idee om de verveelde en soms ook eenzame jeugd in Helmond bezig te houden. ,,We gaan in ieder geval geen koekjes bakken.”

Zuzanna Kruber (24) was op maandagochtend in alle vroegte onderweg naar een groente- en fruitleverancier in Tilburg. Via-via kwam de stagiair van de LEVgroep in contact met een bedrijf, dat een stevige hekel heeft aan voedselverspilling. ,,Ik reken op veel pompoenen”, vertelt ze lachend aan de telefoon. ,,Uit ervaring weet ik dat jongeren het liefst taarten en koekjes bakken, maar tijdens onze virtual cooking-les gaan we op de gezonde toer. Vaak weten ze ook niet hoe ze een voedzame maaltijd moeten bereiden.”

Quote We wilden het graag onder de aandacht brengen op middelbare scholen, maar ja, die zijn nu ook dicht Zuzanna Kruber, LEVgroep

Welzijnsorganisatie LEVgroep in Helmond probeert zo veel mogelijk activiteiten de organiseren voor de jeugd, die zich rot verveelt tijdens de lockdowns. Begin deze maand werd al duidelijk dat er een nieuwe pannakooi in aantocht was, net als drie mobiele hangplekken in Brandevoort. Wanneer het mag en veilig kan, worden er ook activiteiten georganiseerd in sporthallen. Vanzelfsprekend gebeurt er ook veel online. Er worden voetbalspelletjes op spelcomputers gespeeld, maar daarnaast zijn er dus ook kooklessen, via de webcam.

Healthy Sisters

,,Ik kwam op het idee voor deze cursussen, door een eerdere stage in Nieuw-Zeeland”, zegt Kruber, die aan haar jaar laatste bezig is van de Fontys-opleiding pedagogiek. ,,We deden het daar toen één op één, maar digitaal heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden. We hebben nu in totaal zo'n vijftien aanmeldingen. Dat hadden er meer kunnen zijn. We wilden het graag onder de aandacht brengen op middelbare scholen, maar ja, die zijn nu ook dicht. We willen het in januari sowieso nog eens doen, met het vloggersduo de Healthy Sisters.”

Carpaccio van knol

De LEVgroep bracht de voedselpakketjes gisteren gratis thuis bij de deelnemers. Vanavond wordt er daadwerkelijk gekookt. Op het menu: hartige pompoenkoekjes en een carpaccio van knol. Margitu Abera, een student food marketing & business, geeft uitleg hoe de gerechtjes gemaakt moet worden. Daarnaast zal ze de jongeren meer vertellen over voedselverspilling. ,,Ook andere mensen mogen zich overigens aanmelden”, zegt Kruber. ,,Niet alleen jongeren die tussen de veertien en 23 jaar oud zijn, voelen zich eenzaam.”

De volgende editie van de online kookcursus staat gepland op dinsdag 7 januari. Opgeven kan tot maandag 6 januari, door te appen naar nummer 06-40784354. Ook is het mogelijk om een berichtje te sturen via Instagram.