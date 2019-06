Vissen in vijver Kasteel Noord Helmond ternauwernood gered van verstikkingsdood

De brandweer moest eraan te pas komen om met een watertransportsysteem water vanuit het nabij gelegen kanaal naar de vijvers, die onderling via duikers met elkaar in verbinding staan, te pompen. Zo'n 240 kubieke meter water per uur kon er zo naar de gracht worden getransporteerd. Door het snelle ingrijpen gingen er geen vissen dood. Maar volgens Henk Bloemen, storingsambtenaar van de gemeente Helmond, is daarmee het probleem nog niet helemaal opgelost. Bloemen: ,,We denken het euvel voorlopig te hebben verholpen. Op aanwijzen van een bewoner zagen we dat op een aangrenzend braak liggend terrein water wegstroomde. Daar zijn we gaan graven en vonden we een oude put met uitstekend stamriool waar het water weglekte. Dat hebben we verholpen. We houden het nauwlettend in de gaten en volgende week gaan we verder op onderzoek uit.”