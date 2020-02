Vissen, vlinders en libellen keren terug in de Aa

BERLICUM/HELMOND - Waterschap Aa en Maas heeft goed nieuws over rivier de Aa en zijtakken. Verdwenen diersoorten keren weer terug. Een zeldzame kokerjuffer is aangetroffen in het deel benedenstrooms bij Berlicum. En in de Bakelse Aa boven Helmond is het staartblauwtje gezien.