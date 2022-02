Vlaamse komieken ‘Kama & Seele’ trappen comeback af in Helmond: ‘Humor is niet altijd om te lachen’

Een van hun eerste shows duurde ruim drie uur. Dat zat zo, vertelt Luc Zeebroek: ,,Het was in Gent, 1981. Peter maakte tijdens de voorstelling pompoensoep. Maar hij was de sojasaus vergeten. ‘Dan ga je hem toch halen?’, opperde ik. Dus hij met de auto naar huis. Z’n soep was ondertussen flink aan het aanbranden, de zaal vol rook. De drummer van ons orkestje was in slaap gevallen en lag te snurken. Ik heb een microfoon voor zijn mond gezet. En zo hebben we gewacht, met het publiek. Hugo Claus was er ook. ‘Beste show die ik ooit gezien heb!’, zei hij na afloop. Zo zie je maar weer, theater is leuk, maar de realiteit nóg leuker.”