Vlaggen op 11-11 als pleistertje op grote wond

Geen nieuwe prinsen, geen klets- en amusementsavonden, geen optochten. Corona zit carnaval in de weg. Als er al iets aan gedaan wordt, zal het klein of online zijn. Toch is het vandaag gewoon 11 november. En willen verenigingen in de regio die datum niet zomaar voorbij laten gaan.

Dus vragen de Keiebijters leden van Helmondse carnavalsverenigingen om hun vlag op te hangen. Eenzelfde oproep klinkt in Deurne. Ook de Ganzegatters willen zo het carnavalsseizoen in Aarle-Rixtel toch met ‘een gezellige en positieve sfeer’ openen. Net als de Peelvruuters in Elsendorp: ‘Een beetje kleur in ons mooie dorp zal het zeker goed doen.’

Briekenroaje

En dan? Zijn er al vervangende activiteiten bedacht? Stadsvereniging Keiebijters is er volop mee bezig, zegt voorzitter Peter Adriaans. ,,Normaal zouden we rond deze tijd de kokerborrel houden. Dan gaat de naam van de nieuwe prins Briek in de koker en begint het prinsenroaje. Er komt echter geen nieuwe prins. We gaan daarom briekenroaje. Geen elf hints over de nieuwe hoogheid, maar de ene oud-Briek vertelt iets over de andere.”

Verder worden oude opnames van de Keijologische Hogeskool online gezet met nieuw commentaar. En het is de bedoeling dat er toch gekletst wordt via Omroep Brabant.

De Raopers uit Lieshout besloten in juni als eerste om niet met een nieuwe prins te komen. ,,Ik zag wel dat dit niet zomaar over zou gaan", aldus voorzitter Martijn van den Baar die zelf in de zorg werkt. De vereniging heeft een plan voor het jeugdcarnaval, maar dat is door de gemeente afgekeurd. Van den Laar weet ‘eigenlijk niet’ wat de reden is. ,,Het was voor de kinderen van de basisschool, zonder ouders erbij.”

Quote Het is gewoon een kei verloren zaak.” Ivan van Oosterhout, Peelstrekels Deurne

Het is afwachten wat er straks kan. Dat stelt ook Ivan van Oosterhout van de Deurnese Peelstrekels: ,,Als we iets doen, dan misschien met de eigen club op gepaste wijze naar een kroeg gaan. Meer zal het niet worden. Het is gewoon een kei verloren zaak.”

All you need is carnaval

De Spurriezeiers brengen gewoon een gids uit, iets ludieker dan anders. ,,Het is toch carnaval”, zegt voorzitter Jorg van Stiphout. Voor de carnavalsdagen organiseert de Stiphoutse club een wedstrijd in versierde huizen en tuinen. ,,We houden dan een geveltocht, om zelf maar naar de mensen toe te gaan. Daarnaast verzorgen we op 30 januari een online quiz. Die presenteren wij in vol ornaat. En de dansmariekes treden op. Mogelijk gaan we aan de deur de prijzen brengen. Een soort Robert ten Brink: All you need is carnaval.”