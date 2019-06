Vleesbedrijf uit Helmond mag 's nachts niet slachten: ‘Slecht voor sector en de dieren’

Van Rooi Meat baalt ervan dat het bij hoge temperaturen genoodzaakt is om de productie te verlagen en personeel naar huis te sturen. Het bedrijf hamert al jaren op aanpassingen in de sector, maar de NVWA geeft geen toestemming om een tropenrooster in te voeren. Wanneer het 35 graden of warmer is, mag er geen vee vervoerd worden in Nederland. Er zijn ook restricties als het kwik oploopt tot boven de 27 graden.