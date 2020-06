Vleesverwerker Van Rooi Meat na coronaproblemen: ‘Geen werknemers meer in grote Duitse huizen’

De vleesverwerker gaat werk maken van de huisvesting van haar personeel dat veelal afkomstig is uit Oost-Europa. Van Rooi Meat wil kijken of de arbeidsmigranten in kleine appartementen in bijvoorbeeld Helmond kunnen wonen. Eerdere plannen om medewerkers op die manier onder te brengen in het voormalige schoolgebouw van Carolus in Stiphout strandde een paar jaar terug. „Maar naar dat soort plannen gaan we opnieuw kijken”, zegt directeur Marc van Rooi. „Dan wonen ze met maximaal twee mensen bij elkaar en kunnen ze op de fiets naar hun werk.”