Vlisco sluit de textielfabriek in Helmond voor zeven weken

De grootste afzetmarkt van Vlisco ligt in West-Afrika. Doordat daar grenzen, winkels en markten gesloten zijn en reizen nu verboden is, kan de Helmondse producent zijn spullen nauwelijks meer kwijt. Fabrieken van dochterondernemingen in Ghana zijn ook voor twee weken gesloten. Vijf weken na 6 april bekijkt Vlisco of de tijdelijke sluiting in Helmond opgeheven kan worden of verlengd moet worden.



De tijdelijke sluiting van de fabriek en de kantoren heeft vooralsnog geen pijnlijke gevolgen voor de honderden werknemers in vaste dienst in Helmond. Zij worden doorbetaald, maar het is nog onduidelijk wat er gebeurt met bijvoorbeeld hun (zomer)vakantiedagen en de winstuitkering. Vlisco is in overleg met de ondernemingsraad en vakbonden over de precieze voorwaarden van de tijdelijke sluiting. Voor uitzendkrachten betekent de coronacrisis wel het einde van hun werk bij Vlisco.