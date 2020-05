Voetbalclub RKPVV uit Helmond heft zichzelf op

interview Helmond Sport houdt na afgeketste deal geloof in nieuw stadion: ‘Wij zijn geen probleemma­kers’

20:07 HELMOND - Helmond Sport gaat er na het afketsen van de deal nog altijd vanuit dat de club het eens wordt met de gemeente Helmond over een nieuw stadion. Maar niet in de huidige vorm: want anders ontstaat er in 2023 ‘een groot probleem.’ Directeur Leon Vlemmings legt uit waarom én verklaart ook waarom het mediationtraject ‘teleurstellend’ was.