Voetbalclub SJVV weigert te spelen tegen HVV in Helmond: ‘Niemand heeft hier zin in’

Een van de spelers van SJVV 3 bracht gisteren in een kort statement het ED op de hoogte dat het niet wenst te voetballen tegen HVV. ,,In de thuiswedstrijd, eerder dit seizoen, is onze clubscheidsrechter in zijn gezicht gespuugd. Na de berichtgeving over de vechtpartij van de afgelopen week hebben we besloten om niet te gaan voetballen in Helmond”, zegt het SJVV-lid, dat anoniem wil blijven. ,,Niemand aan onze kant heeft er nog zin in. We willen gewoon een potje voetballen, maar het risico zit erin dat het wéér misloopt. De KNVB is op de hoogte gesteld. Een eventuele boete nemen we voor lief.”