Voetbalclubs balen van nepcollecte voor KiKa in Helmond

Ziggo: banner in beeld beste manier om klant te bereiken

18:14 HELMOND - ,,Het is misschien irritant, maar het is ook de beste manier om onze klanten te bereiken.’’ Analoge tv-kijkers in deze regio die een abonnement hebben bij Ziggo zullen nog tot 24 september op gezette tijden een balk in beeld krijgen die ze vertelt dat ze snel moeten overstappen op digitale tv.