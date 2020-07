Voetbaldagen in Brandevoort: ‘Keileuk, ik leer hier heel veel’

‘Zet druk, draai open, kaats de bal.” Het zijn de voetbaltermen die Tommy Jacobs (39) veel gebruikt wanneer de jonge voetballertjes een toernooi spelen. De oud-speler van onder andere PSV en FC Eindhoven is sinds november eigenaar van de voetbalacademie. ,,De coronacrisis gooide eigenlijk direct roet in het eten, maar sinds we weer mogen trainen stromen de aanmeldingen binnen, voor deze voetbaldagen hebben we zelfs mensen teleur moeten stellen omdat we helemaal vol zitten.”