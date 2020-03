Voetbalkantines dicht, maar op De Braak brandt nog licht

EINDHOVEN/HELMOND - De KNVB heeft donderdag alle amateurvoetbalcompetities in Nederland stilgelegd tot 1 april vanwege het coronavirus en dus zijn sportparken in de regio massaal gesloten. Alleen niet op De Braak in Helmond. MULO en buurman Helmondia houden de kantine gewoon open.

De twee Helmondse verenigingen zetten de voetbalactiviteiten - dus ook trainingen - de komende dagen stop. ,,Maar voor de kantine volgen we de richtlijnen van de horeca'', licht MULO-preses Arjen Vos toe. De voetbalclub drukt leden die twijfelen aan hun gezondheid via haar website op het hart om thuis te blijven, maar maakt een onderscheid tussen de sportieve en de sociale functie. ,,Die ruimte is er nu omdat de KNVB zich niet uitspreekt over kantines'', vervolgt Vos.

Buurman Helmondia, dat komend seizoen met MULO samensmelt in SV De Braak, deelt dit standpunt en houdt ook de kantine open. ,,Wie zijn wij om aan de adviezen van de RIVM voor horeca te twijfelen?'', vraagt voorzitter Harm van Stiphout zich af. Stadgenoot Bruheze zou die lijn ook volgen maar maakte donderdag een draai van 180 graden. ,,Het aantal infecties in de regio neemt zo rap toe dat de bron niet meer te vinden is. Daardoor verlies je controle op de situatie'', legt bestuurslid Sjaak van der Putten uit. ,,En dan is het niet meer verantwoord om mensen bijeen te laten komen.‘’

Duisternis troef

In Eindhoven is duisternis troef 's avonds op de sportparken. ,,In het voorzittersoverleg is besloten om alle activiteiten stil te leggen'', licht voorzitter Herman Matheij van Eindhovens grootste club Unitas'59 toe. Dat houdt dus ook dichte kantines in. ,,Wij wachten niet op instanties om zelf verantwoorde keuzes te maken.''

Dat er (aanvankelijk) niet één lijn getrokken werd, viel ook voorzitter Roel Janssen van Sparta'25 op. Maar ook in Beek en Donk is de kantine komende dagen op slot. ,,De pupillen van de velden houden, maar wél volwassenen op een kluitje bijeen laten komen in een afgesloten ruimte? Dat valt niet te verkopen.’’ De drie overige Laarbeekse clubs (ASV'33, ELI en Mariahout) volgen het voorbeeld.

Niet stimuleren

Voorzitter Mark Relou van Stiphout Vooruit, een Helmondse club die wél de kantine sluit, is het daarmee eens. ,,De burgemeesters in de regio benadrukken dat we sociaal contact moeten beperken, dan moeten wij dat als club toch niet juist gaan stimuleren?''