Voetballertjes PSV en Ajax op toernooi Helmondia

Missen in Helmondse kerk op landelijke tv

16:09 HELMOND - Zeven missen op zondagmorgen in de Sint-Jozefkerk in Helmond worden uitgezonden op tv. De eerste keer is zondag 25 februari bij de KRO-NCRV op NPO2 (10.30 uur). Ieder bisdom presenteert zich gedurende een jaar zeven keer. Voor bisdom Den Bosch is dit keer gekozen voor de Helmondse kerk aan de Tolpost.