Voetbaltrainers Helmond bij Sportcafé in Cacaofabriek

Wijkje De Waart in Helmond kijkt straks meer naar buiten

20 augustus HELMOND - De steigers rond de nieuwe woning aan De Waart kunnen bijna weg. Dan is de doorsteek in het gelijknamige Helmondse wijkje een feit. Eén woning werd gesloopt om de oost-westverbinding tot stand te brengen. Een voorname stap in het ‘openen’ van dit deel van het centrum.