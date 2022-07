Voetbaltweeling Van de Kerkhof deelt ballen uit; wie heeft er een gekregen?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - De fameuze Helmondse voetbaltweeling Willy en René van de Kerkhof speelt in 1978 als enige tweeling ooit in de finale van een WK voetbal. In november van dat jaar staan de heren ergens in Helmond ballen uit te delen.

Kapsalon Prinssen Veestraat Helmond, opening 23-9-1968.

Kapsalon Prinssen heeft in het centrum diverse herinneringen achtergelaten

Wie in de Helmondse winkelstraat omhoog kijkt naar de soms prachtige oude gevels, ziet vierkante krullen op het pand Veestraat 51. Tussen de raampartijen boven de winkelruimte zijn twee rijen met vijf krullen of golven te vinden. Die zijn er niet zomaar voor de sier gekomen.

,,Mijn vader heeft dat pand laten bouwen. Henk van Wetten heeft het ontworpen. HIj heeft die krullen bedacht; het is een knipoog naar de kapsalon die er in zou komen”, zegt Therris van de Westerlo-Prinssen van de inmiddels 95-jarige kapperszaak Prinssen.

Café

Het familiebedrijf heeft meer sporen achtergelaten in de stad. Zo heet café De Kapper niet voor niets zo. Opa Antoine Prinssen is op 5 mei 1927 daar aan de Havenweg begonnen met knippen. In de kleine kroeg hangen nog oude foto’s.

,,Opa en oma verhuisden naar een pandje aan de Veestraat. Mijn vader Jacques heeft aan de overkant een nieuwe zaak laten bouwen.” De grote, diepe kapsalon werd opgetrokken tussen twee andere panden. Op de foto die vorige week bij deze rubriek stond wordt de opening gevierd. Te zien zijn de pas overleden Jacques Prinssen en zijn vrouw Marlene die felicitaties in ontvangst nemen.

Des vijf uur ’s middags

Er zijn veel gasten uitgenodigd voor het feestje ‘op maandag 23 september 1968 des vijf uur ’s middags’. De mevrouw die Therris’ moeder Marlene de hand schudt is Annie Smits, weet Arthur van Houts. ,,Ze was een vaste klant van Prinssen. In onze familie vermoeden we dat ze er om die reden bij was.” Klopt, zegt Van de Westerlo-Prinssen. ,,Er waren veel klanten op het feestje. Annie was ook een goede vriendin van mijn tante.”

De kapsalon zit sinds 29 april 1993 op de huidige locatie aan de Parkweg. Van de Westerlo-Prinssen staat dit jaar alweer 25 jaar aan het hoofd van het familiebedrijf. Na de verhuizing van de kapperszaak is het pand aan de Veestraat nog jaren eigendom gebleven van haar vader die het verhuurde. Afgelopen 6 mei is Jacques Prinssen op 83-jarige leeftijd overleden. Het was een dag nadat de familiezaak officieel 95 jaar bestond.