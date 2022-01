Voetjes van de vloer bij Hellendoorn: Wie was er bij dit feestje of heeft herinneringen aan les bij deze dansschool

Helmond kende verschillende dansscholen. Hier werden niet alleen de eerste stappen op de dansvloer gezet, maar ontstonden ook eerste liefdes. Die soms een leven lang duurden.

Op deze foto treedt er een bandje op bij dansschool Hellendoorn. Dit is volgens de beschrijving in 1964 of 1965. Herkent u één van de muzikanten (of iemand links bij het podium), weet u waar het was, zat u zelf op dansles bij Hellendoorn en heeft u daar een bijzondere herinnering aan? Laat het ons weten.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Concours Hippique Mierlo © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Vierhonderd gulden voor Albert de Bruin, een rozet voor Zieno

Vierhonderd gulden voor de winnaar. Albert de Bruin ging er in 1971 met dit bedrag vandoor. Jo Boeijen uit Mierlo wist ook nog wat de tijd van deze regionale ruiter was : 79,4 seconden. En het paard heette Zieno.

Jo Boeijen is een van de mensen die reageerden op bovenstaande foto van het Concours Hippique Mierlo. Hij zit zelf al bijna een halve eeuw in het bestuur. Deze foto stamt van net daarvoor, toch weet hij meer namen op te noemen. ,,De man met de lichte jas is Jan de Brouwer, voorzitter van de jury van de NHS (Nederlandse Hippische Sportbond). Inneke Geenen en Frits van Lieshout (met de rozetten in zijn hand) reiken de prijzen uit.’’

Quote Wat grappig om ineens je vader in zijn jonge jaren op een foto in het ED te zien Helmi van Lieshout

Met die laatste naam komt ook Helmi van Lieshout. Niet raar: ,,Wat grappig om ineens je vader in zijn jonge jaren op een foto in het ED te zien. Ik weet niet precies wat hij binnen het Concours Hippique voor functie had, maar mijn vader was zeker een paardenman. Hij heeft zelf altijd paard gereden en we hebben ook lang eigen paarden gehad. En dat paardenvirus gaf hij aan mij door. Als klein meisje reed ik al paard en ik heb lang zelf een eigen pony en later ook paarden gehad.’’

Leo van der Vleuten

Haar vader overleed in 2008. ,,Wij waren iedere avond en in het weekend in de manege te vinden om op onze paarden te rijden. Eerst bij Heijligers in Asten en later bij Meulendijks in Geldrop. Ten tijde van deze foto was ik 7 jaar, dus misschien dat ik ook wel ergens daar heb rondgelopen. Mijn vader was bevriend met Leo van der Vleuten, de vader van Eric en opa van Maikel van der Vleuten.’’

Quote Dit was het eerste officiële concours onder vlag van de bond. In de jaren ervoor waren in Mierlo twee zogenoemde ‘wilde’ concoursen. Jo Boeijen, Bestuurslid Concours Hippique Mierlo

,,Leo van der Vleuten zat in het bestuur’’, weet Jo Boeijen. ,,Dit was in 1971 het eerste officiële concours onder vlag van de bond. In de jaren ervoor waren in Mierlo twee zogenoemde ‘wilde’ concoursen. Er is onlangs een boek verschenen over 50 jaar Concours Hippique Mierlo. Met prachtige foto’s.’’ Het evenement wordt dit jaar in Deurne gehouden.

Huisarts met bolhoed

Paul van Lieshout, neef van Helmi, herkent de man met de bolhoed: ,,Dat is natuurlijk dokter Mutsaerts.’’ Boeijen: ,,Hij was de eerste voorzitter, huisarts in Mierlo. Mutsaerts stond er op dat iedereen hetzelfde was gekleed.’’

Er is een link met de fotograaf, meldt zowel Paul als Helmi. ,,Jozef van den Broek was de zwager van mijn vader’’, zegt Helmi. ,,De echtgenotes destijds waren zussen.’’