Voetjes weer als nieuw voor Helmondse daklozen

Een prettig en voor Van Daal niet alledaags gevoel. Voetbehandelingen zijn immers vaak niet weggelegd voor daklozen. Zaterdag wél: de voeten van ruim twintig bewoners van Helmondse SMO-opvanglocaties worden in de ontspanningsruimte van Huize d’n Herd behandeld. Toppodotherapie Helmond Mierlo en het Elkerliek Ziekenhuis bundelden de krachten voor deze voetzorgdag. Bewoners van Huize d’n Herd en SMO-opvanglocatie De Koning maken er dankbaar gebruik van, evenals cliënten van Begeleiding Thuis én passanten die in de noodopvang sliepen.

Quote Mijn oude nagel lag los op de nieuwe. Het schuurde in mijn schoen. Kenneth van Daal, Behandelde cliënt SMO

Losse nagel

Ook Van Daal neemt dus plaats in de stoel. Een overbodige luxe is de behandeling bepaald niet, blijkt al snel: een nieuwe teennagel is onder een oude gaan groeien. Daardoor ligt zijn oude nagel bijna los bovenop de nagelriem. ,,Die schuurt tegen de bovenkant van mijn schoen’’, legt Van Daal uit, terwijl podotherapeute Simone van Moorsel zijn oude nagel vakkundig weg freest. ,,Het gaf daardoor te veel druk.’’

Houthakker in Roemenië

Nu is de atletisch ogende Van Daal bepaald niet voor een kleintje vervaard. Hij verdiende ooit de kost als houthakker in Roemenië. Een land waar hij voor de liefde naartoe verhuisde. ,, Ik kocht mijn eigen bijl en nam ook grote bomen in de tuinen van mensen in mijn thuisdorp onder handen.’’ Roemenië staat voor hem gelijk aan onthaasting. ,,Het leven is zoveel rustiger daar.’’ Dus droomt hij nog altijd van een terugkeer naar het Oost-Europese land.

Een van oorsprong Vlaamse cliënt lost Van Daal af. Al snel merken Van Moorsel en wondconsulente Marga Bosch (Savant Zorg) op dat hij een hallux valgus heeft, een vergroeiing van de grote teen. Toch stond het de Vlaming een carrière als balletdanser niet in de weg.

Pedicure te duur

Zo passeren mensen met totaal verschillende levensverhalen de behandelruimte. Gemene deler: voetverzorging zit er vaak niet in. Een pedicurebehandeling kost immers al snel 30 euro per uur. ,,Voeten zitten niet alleen aan het eind van hun lijf, ook aan het eind van hun begroting’’, weet Joselien van Iersel van Toppodotherapie. Hoe langer je met een probleem blijft lopen, hoe erger het vaak wordt. ,,Ik heb schrijnende gevallen van verwaarloosde voeten gezien. Ze konden hun schoenen niet meer aantrekken.’’

Voorkomen is beter dan genezen. Behandelen van wonden en bloedvatmetingen staan ook op het programma. Kleine wondjes worden na verloop van tijd immers grote infecties, als het even tegenzit. De pijnlijke gevolgen daarvan zag verpleegkundige wondzorg Sandra Janssen van het Elkerliek Ziekenhuis maar al te vaak. ,,Soms ging het om heel heftige infecties. En ja, soms was er geen andere optie dan amputeren.’’

Schaamte

Een tragisch lot dat koste wat kost moet worden voorkomen. Daarom komen er in de toekomst dus vaker voetzorgdagen voor Helmondse daklozen. Immers moet er niet alleen eelt verwijderd worden, óók schaamte overwonnen. ,,Sommige cliënten vinden het maar moeilijk om hulp te vragen’’, merkt verpleegkundige Marion Elbers van D’n Herd. ,,Of soms denken ze dat het niet nodig is, terwijl dat het wel is.’’

Een groep die het niet al te makkelijk heeft mag ook best weleens in de watten worden gelegd, vinden de initiatiefnemers van de voetzorgdag. Een tasje met warme sokken, wasschuim en voetenbalsem zijn daarom een passende toegift voor Kenneth en de andere cliënten. Warme voetjes in de koude wintermaanden verzekerd.