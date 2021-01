Volksuniversiteit Helmond is blij en verdrietig tegelijk; fijne nieuwe plek maar corona dwarsboomt cursussen

„Qua accommodatie zijn we uiterst tevreden”, zegt voorzitter Jan van den Heuvel van de Volksuniversiteit Helmond. „We hebben ons rooster helemaal kunnen inpassen en de Westwijzer is een modern, uitermate geschikt gebouw. Alleen kunnen we niet vooruit vanwege corona.”

Net als andere openbare gebouwen is de Westwijzer zeker tot 19 januari gesloten. Van den Heuvel houdt er rekening mee dat de lockdown langer gaat duren en de Volksuniversiteit nog wel even hinder ondervindt van de gevolgen van het virus.

Handjevol cursussen, online

Op dit moment loopt slechts een handjevol cursussen, online. Het gaat volgens Van den Heuvel met name om taalcursussen. Die zijn relatief eenvoudig via de computer te volgen. „Bij fotografie of cursussen waarbij we geregeld een museum bezoeken ligt dat anders.”

Als de lockdown inderdaad wordt verlengd, zullen veel cursussen van de Volksuniversiteit naar achteren schuiven, aldus Van den Heuvel. „Normaal gesproken eindigt het cursusjaar in mei. Nu schuiven we allicht op richting de zomer.”

Nu inschrijven, later betalen

De Helmondse Volksuniversiteit heeft als gevolg van de coronacrisis op dit moment tussen de 150 en 250 cursisten, weet Van den Heuvel. Doorgaans zijn dat er circa 800. Veel belangstellenden wachten af. „Maar inschrijven kan gewoon.” En betalen kan later. „Dat hoeft niet totdat er een concrete startdatum is.”

Financieel is er niks aan de hand voor de Volksuniversiteit, verzekert Van den Heuvel. „We zijn een vrijwilligersorganisatie, de docenten krijgen betaald als ze cursussen geven en huur hoeven we alleen te betalen voor de momenten dat we ruimte in de Westwijzer daadwerkelijk gebruiken. Dat hebben we zo kunnen afspreken met het bestuur.”

Meubilair naar school in Ghana

De Volksuniversiteit Helmond zat eerder in het Con Brio-gebouw op sportpark De Braak. Maar dat maakt over een tijdje plaats voor een zwembad. Vandaar de verhuizing. Van den Heuvel: „Afgelopen week hebben we het meubilair van de oude plek kunnen schenken aan een school in Ghana. Dus ergens is het toch nog een mooi afscheid geworden.”