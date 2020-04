Volop paasvieringen in Helmond en De Peel, maar allemaal op afstand te volgen

Helmond

De paasviering van de Heilige Lambertusparochie in Helmond is live te volgen via YouTube, op zondag 12 april vanaf 11.00 uur. Het kanaal van de parcohie is te vinden met de zoektermen ‘Parochie H Lambertus Helmond’. De mis door pastoor Seidel wordt live uitgezonden vanuit de St. Lambertuskerk.

De parochie Heilige Damiaan de Veuster (Trudokerk Stiphout, Luciakerk Mierlo-Hout) zendt de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag uit via internet. De diensten worden zonder publiek opgenomen bij De Groof Uitvaartverzorging in Beek en Donk. Kijken kan op liveuitzendingen.nl. Voor elke viering geldt een andere code. Op Witte donderdag de code 71BDEF14, op Goede Vrijdag 5AB56EE3 en op Paaszaterdag A3875BE1. Telkens te zien vanaf 19.00 uur.

De Damiaanparochie en de Protestantse Gemeente verzorgen op Paaszondag 12 april een gezamenlijke dienst vanuit de Bethlehemkerk. Met medewerking van Istvan Eperjesy (orgel), Ad Brouwers (piano), Marlotte Brouwers (bugel en zang), Theo Franx (fluit), Marjan Vree (zang), Ton Schepens en Corine Beeuwkes-van Ede (voorgangers). Thema: ‘Houd me niet vast!’ Aanvang 10.00 uur, live meekijken of later terugkijken kan via kerkdienstgemist.nl.

Deurne

Volledig scherm © Thinkstock Alle diensten van de Deurnese Heilige Willibrord Parochie zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl. Ze worden live uitgezonden vanuit de St. Willibrorduskerk in Deurne. Een greep uit het programma: op Goede Vrijdag 10 april is er om 15.00 uur een (besloten) meditatieve viering rond de zeven kruiswoorden van Jezus. Organist Bert Augustus speelt op het Smitsorgel Die Sieben Letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze; pastoor Paul Janssen verzorgt de meditaties.



Paaszondag 12 april om 10.30 uur: Paaseucharistieviering, waarbij Harry Bootsma de viering begeleidt met orgelspel.



Ook de Protestantse gemeente Deurne biedt alternatieve vieringen aan via kerkdienstgemist.nl, waaronder de Viering van Pasen op 12 April om 10:00 uur.

Gemert-Bakel

In de parochie H. Willibrordus, die de hele gemeente Gemert-Bakel omvat, wordt al een aantal weken telkens één centrale viering gehouden in de kerk van St. Jans Onthoofding in Gemert, die live te volgen is via Omroep Centraal.

Tijdens de paasdagen zijn er de volgende vieringen: 9 april, Witte Donderdag, 19.00 uur, 10 april, Goede Vrijdag, 19.00 uur, 11 april, Paaszaterdag. 19.00 uur en 12 april, Paaszondag, 11.00 uur.

Asten en Someren

De Franciscusparochie houdt geen speciale ‘digitale’ vieringen. Op de website adviseert de parochie haar leden om naar de televisiediensten op NPO2 te kijken.

Laarbeek

De Lourdesgrot en het Processiepark zijn open voor een moment van bezinning, dank, kracht, rust dan wel ontspanning. Heilige missen in Laarbeek zijn zondags om 11.00 uur op internet te volgen via eustachiusparochie.nl. Herhalingen op andere tijdstippen.

Mierlo