Voor de jeugdburgemeester van Helmond geldt: alles in de agenda, meteen

Mikkers is jeugdburgemeester sinds medio maart. Hij heeft een contactpersoon op het stadhuis. Die geeft een seintje als er op hem wordt gerekend. En dan geldt: direct agenda trekken! Dat moet, want Mikkers is een bezige baas. Vier dagen in de week is hij vijfdejaars vwo-leerling op het Dr. Knippenbergcollege en één dag bezoekt hij - als enige van zijn school - de Human Campus van Driessen Groep in Helmond, waar hij leert over ondernemerschap en vanwaaruit hij stage loopt bij een accountantskantoor. Daarnaast is hij teamleider in een supermarkt en gezinslid in twéé huishoudens. Ditmaal is hij thuis bij zijn vader, stiefmoeder en halfzusje, zoals hij ook vaak te vinden is bij zijn moeder, stiefvader en halfbroertje.