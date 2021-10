Voor de lens van Jozef van den Broek: hoe is die auto in Helmond in het kanaal terechtgekomen?

De eerste foto is er een uit mei 1965. In het centrum van Helmond wordt een auto uit de Zuid-Willemsvaart getakeld. Hoe is die auto in het kanaal terechtgekomen? Wat was er aan de hand en waar kwam al dat publiek vandaan? Stond u destijds ook op die voetgangersbrug? Wie was erbij en kan zich nog iets herinneren? We komen graag in contact met lezers die meer weten. Deel uw verhaal via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.