‘Voor een palliatieve patiënt is een fijne dag het allerbelangrijkste’; wisseling van de wacht bij zorgverlening

Ze willen een onderwerp aansnijden waar in zijn algemeenheid nog veel te weinig over bekend is. Want, palliatieve zorg, wat is dat nou eigenlijk? ,,Mensen denken vaak aan de hospices, waar terminale patiënten tijdens hun laatste dagen of weken worden verzorgd", vertelt Wil van de Laar, die vorige maand is begonnen als de nieuwe voorzitter van het netwerk. ,,Maar palliatieve zorg behelst veel meer. Ook de ziekenhuizen, verpleeginstellingen, huisartsen en GGZ zijn betrokken.”