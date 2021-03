Voor of tegen zonnepark? Gemeente Helmond gaat een enquête houden in Stiphout

In majestueus stripver­haal van Gustav Klimt wordt de wereld gered door de kunsten

28 februari EINDHOVEN - Na Rembrandt en Frans Hals staat nu Gustav Klimt centraal in de Oog in Oog-tentoonstelling in het Van Abbemuseum in Eindhoven. En dan vooral het ‘Beethoven-fries’: een 34 meter lange wandschildering waarin de Oostenrijkse kunstenaar in 1902 de ellende én de redding van de mensheid verbeeldt. Ook virtueel te bezoeken.