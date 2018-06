Voor spoedmedicatie in nacht naar Eindhoven of Weert, apotheek Elkerliek 's nachts dicht

Het ziekenhuis ziet zich gedwongen tot deze maatregel 'door de druk op de arbeidsmarkt', zoals een woordvoerster het noemt. ,,Er is onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar om in de nacht in te zetten", zegt zij. ,,Nou staan er hier normaal geen lange rijen; gemiddeld komen er vier keer per nacht mensen voor spoedmedicatie. In een aantal gevallen is van spoed niet eens sprake."

Mensen die wel dringend medicatie nodig hebben of door de Huisartsenpost geholpen zijn, kunnen dan voorlopig 's nachts terecht bij de Centrale Dienstapotheek Eindhoven, die van het Catharinaziekenhuis. Afhankelijk van waar iemand in de Peel woont, zijn de dienstapotheken in Weert, Venlo of Uden mogelijk een beter alternatief. In het geval dat iemand op geen enkele wijze in staat is spoedmedicatie zelf op te halen, kan een taxi ingezet worden die de medicatie thuis bezorgt.