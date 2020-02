Vooral complimenten voor dossier De Braak in Helmond

De politiek werd weer bijgepraat over het ambitieuze plan. Architect Erik Moederscheim presenteerde het voorlopige ontwerp van het toekomstige, multifunctionele stadion en de rest van het sportpark. Projectleider Martie Jacobs leidde de twaalf partijen door de tijdsplanning en de financiële uitdagingen. Die zijn niet mals. Maar niet één politicus wilde weten hoe hoog de tegenvallers (mogelijk) gaan uitvallen.

Berry Smits (Helmond Aktief) informeerde of het voorontwerp in lijn is met het beschikbaar gestelde budget. „Zoals ik tijdens de begrotingsbehandeling al heb aangegeven, moet ik bij u terugkomen”, meldde wethouder Harrie van Dijk (Lokaal Sterk). Thomas Tuerlings van GroenLinks vroeg hoe die uitspraak zich verhoudt tot de 850.000 euro vanuit de Brainportgelden, CDA’er Jan Roefs concludeerde dat de vinger goed aan de pols moet worden gehouden en dat was het wel zo’n beetje.

Supportershome en zonnepanelen

Het ging verder over zaken als de hoogte van het nieuwe stadion (Roefs), de lengte van de running track (Tuerlings), of er voldoende parkeerplaatsen zijn ingetekend (Jacqueline Bach, Bach Plus), in welke hoek van het stadion het supportershome komt (Martijn Rieter, Helder Helmond) en of het stadion wordt uitgerust met zonnepanelen en andere duurzame oplossingen (Hans de Mare, PvdA). Antwoord op die laatste vraag: ja, er komen zeker zonnepanelen.

Jack Hamacher (Lokaal Sterk) vroeg of de gebruikers tijdens de ombouw van De Braak gewoon hun activiteiten kunnen blijven uitoefenen. „Dat wordt een uitdaging”, aldus wethouder Van Dijk. Die stipte zelf nog even aan dat de planvorming rond het nieuwe zwembad wat meer tijd gaat kosten. Reden: hij is nog volop in gesprek met de huurders van Con Brio, die door de bouw van het zwembad moeten verkassen.

Geruststellende woorden na waarschuwing