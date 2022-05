‘Voorheen Slijterij de Graaf’ is terug van weggeweest: ‘We gaan hilarische dingen doen in Helmond’

HELMOND - De Helmondse improvisatieshow Voorheen Slijterij de Graaf keert terug. Stadskunstenaar Luc de Graaf gaat, samen met zijn creatieve kameraden, weer maandelijks optreden in Lokaal42. Dinsdagavond is de aftrap. ,,Het liefste wil ik ook nog de wijkhuizen in.”

Waar er tussen 2011 en 2016 tal van typetjes voorbijkwamen in Voorheen Slijterij de Graaf , wordt de opzet van de show nu net wat anders. ,,Het zal wat meer gescript zijn”, zegt De Graaf. ,,We hebben een aantal vaste onderdelen, met filmpjes, een straatquiz, maar er is zeker ook nog ruimte voor improvisatie. We gaan het ook in dezelfde samenstelling doen, met Ingeborg Odekerken, Jan Vriends, Angelique Fierens en John van der Sanden. Gerard de Graaf is verantwoordelijk voor de muziek.”

Elke maand wordt er ook een gast uitgenodigd in de show, die vooralsnog dus in Lokaal42 is geprogrammeerd. Geraldine Setz, de voormalige uitbater van het sjieke stadstoilet The Rose Garden, is de eerste genodigde.

Ideeën genoeg

,,Toen ik werd verzocht om stadskunstenaar te worden, wilde ik vooral voor de lach gaan zorgen. Ik wist toen al meteen dat ik Voorheen Slijterij de Graaf weer moest afstoffen ”, legt De Graaf uit. ,,Waarom we er toen mee gestopt zijn? De rek was er na vijf jaar wel een beetje uit, daarbij hielden Marc en Marion, de toenmalige eigenaren, ermee op. Maar we zijn nu een aantal jaar verder en we hebben ideeën genoeg. Ik denk dat we nu weer hele hilarische voorstellingen kunnen gaan neerzetten.”

Lachkracht

De Graaf hoopt dat de Helmonders zullen warmlopen voor zijn nieuwe reeks, die elke maand gratis te bezoeken zijn. Als er genoeg animo voor is, dan wil hij graag de wijken van de stad in. ,,Een keer naar De Fonkel, een keer naar het wijkhuis in Brandevoort. Ik wil als stadskunstenaar zelf de Helmonders gaan opzoeken, het idee is dan ook een beetje om je voorstelling aan te passen aan de plek waar je staat te spelen”, legt hij uit.

Volgende week gaat de stadskunstenaar met mavo-leerlingen in gesprek over humor. De scholieren mogen tijdens het programma ‘Lachkracht’ ook zelf komische filmpjes maken.

De eerste editie van Voorheen Slijterij de Graaf begint om 20.30 uur