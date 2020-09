Voorlopig geen besluit tweede coffeeshop in Helmond

Op dinsdag 29 september wordt de Helmondse politiek nader geïnformeerd over coffeeshops. Dat gebeurt door drie deskundigen, die het thema elk vanuit een andere invalshoek benaderen. Er is aandacht voor de handel in softdrugs in relatie tot ondermijning, de beschikbaarheid en het gebruik van softdrugs in relatie tot gezondheid en de locatie en uitstralingseffecten van een coffeeshop in relatie tot de omgeving. De drie deskundigen komen niet uit Helmond en richten zich niet op de Helmondse situatie. Burgers die het webinar volgen, kunnen via Whatsapp vragen stellen. Het telefoonnummer wordt tijdens de uitzending (start 20.00 uur) bekendgemaakt.