Voorlopig het wildste idee in Helmond: ‘Elke wijk zijn eigen coronabudget’

Het idee om de ruim 11 miljoen euro coronageld te herverdelen over de wijken, komt uit de koker van de eenmansfractie Plan!. Die partij wil ook dat de gemeenteraad meer te zeggen krijgt. En fractieleider Sacha van Lierop kondigde richting de debatten over de Programmabegroting 2021-2024 ook vast een voorstel aan voor een ‘positiever’ afvalbeleid.

De Helmondse politiek beschouwde dinsdagavond de plannen en financiële gevolgen voor de komende jaren. Omdat over de grote projecten (Sportcampus De Braak, glasvezelnetwerk, nieuw stadhuis, onderwijshuisvesting) brede overeenstemming is, én omdat de coronacrisis een hele serie maatregelen afdwingt, lijkt het aantal nieuwe plannen ditmaal beperkt. Lijkt, want volgende week gaat de politiek in twee commissievergaderingen dieper in op de begroting en tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 november worden er knopen doorgehakt. Wellicht komen er links of rechts nog konijnen uit de hoge hoed.