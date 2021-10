Voormalig bestuurder Liebers stapt naar de rechter vanwege arbeidsconflict met woonbedrijf Bergopwaarts

Armoede splijt Helmond in tweëen: ‘Hulpverle­ning is nu te versnip­perd’

6 oktober HELMOND - In sommige wijken leven inwoners gemiddeld zeven jaar korter dan in de rest van Helmond. Het is een pijnlijk voorbeeld van het gapende gat in de stad tussen arm en rijk, gezond en ongezond. Zo pijnlijk dat algemeen directeur Marion van Limpt van Senzer het dinsdagavond tijdens een online seminar specifiek benoemt om de tweedeling in Helmond te beschrijven. ,,Overleven in plaats van leven. Dat is de realiteit van een deel van Helmond.’’