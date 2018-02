Voormalig dj Wesley Fransen uit Duizel heeft miljoenen volgers op internet: Ik werk voor het succes van anderen

VideoDUIZEL - Met zijn afspeellijsten vol dance-muziek trekt Wesley Fransen uit Duizel een paar miljoen volgers op internet. Hij runt een eigen promotiebureau, heeft een platenlabel en is actief als manager van dj’s. Niet gek voor een jongen die ooit begon als discjockey in een Helmonds café.

Zijn mobiele telefoon is ‘mijn kantoor’, zegt Wesley Fransen (35). Wie vooral online actief is, kan veel zaken afhandelen via de smartphone. Maar de Duizelnaar kijkt zijn klanten ook graag ‘live’ in de ogen. Hij had vorige maand nog een afspraak met enkele dj’s in Los Angeles. Hij coacht een aantal artiesten, onder wie de Amerikaan X-Change, de Nederlanders van Ouwe Jongens Krentenbrood, de Noor Patay en Vlaming Robert Falcon. Met zijn bedrijf Housebootlegs promoot Fransen dance-tracks via een eigen website en online-diensten als Soundcloud (daar heeft hij naar eigen zeggen zo’n vijf miljoen volgers). Op Spotify runt hij vijftien afspeellijsten, waaronder de populaire Dutch Dance Top 40. „Ik werk nu voor de successen van anderen”, aldus de geboren Helmonder.

Soulplaten

Hij komt uit een muzikaal nest en groeide op met de authentieke soulplaten van zijn ouders. Zijn vader zong in een band. Wesley Fransen ontdekte de magie van het plaatjes draaien, nadat een bevriende muzikant hem stereo-apparatuur gaf. ,,Ik deed klusjes voor de buren om geld te verdienen. Daarmee kocht ik platen. Ik ben met vinyl begonnen.”

Als puber kreeg hij zijn eerste betaalde dj-baantje. In café Zeezicht in Helmond draaide Fransen elke vrijdag en zaterdag rock, soul en pop. ,,Earth, Wind & Fire, George Benson, Toto en ook de eerste hits van BLØF. Ik heb daar veel geleerd over muziek”, zegt Fransen, een echte liefhebber die zich niet beperkt tot dance. Met net zoveel passie praat hij over Supertramp en de eerste lp’s van Boudewijn de Groot.

Ferre Santos

Hij maakte naam en kreeg een baan als vaste dj in grote discotheken als Jinx (Deurne), De Hoeve (Groesbeek) en Lunenburg (Loosbroek). Het beviel zó goed dat de Helmonder zijn vaste job als projectmanager bij een callcenter opzegde. Mede dankzij zijn bezoeken aan de Eindhovense platenzaak Freaky Records raakte Fransen verslingerd aan genres als club en trance. Onder de artiestennaam Ferre Santos bouwde hij aan een carrière als dance-dj. Hij kreeg een platendeal en een schare internationale volgers. ,,Mijn track Happiness belandde op 1 in de dance-hitlijst van Slovenië. Ik heb in zestien landen getoerd, was de meest geboekte internationale artiest in Albanië.” In de Balkanlanden zaten zijn meeste fans. ,,Ik probeerde er altijd een show van te maken, heb mijn sets nooit voorbereid. Het ging om de spontaniteit; de mensen moeten merken dat je met passie draait. Ik hoefde niet te overnachten in 5-sterrenhotels. Dan krijg je een hoge gunfactor.”

Net als andere dj’s was hij veel tijd kwijt met het zoeken naar zogeheten mashups (zelfgemaakte combinaties van twee platen) en bootlegs, niet-officiële remixen van songs. Fransen kreeg het idee om een website te bouwen waarop collega’s mashups en bootlegs konden vinden. De site housebootlegs.com vulde een gat in de markt. ,,Het was een walhalla voor dj’s. Ik trok in 2011 ongeveer 300.000 bezoekers per dag en kreeg via via zelfs producties van Hardwell en Tiësto doorgestuurd. Ik zette de tracks niet direct online, maar plaatste links naar Soundcloud. Daardoor bleven de originele inzenders verantwoordelijk voor de rechten. Ik heb nooit kenbaar gemaakt dat ik de website runde. Veel mensen dachten dat er een groot Amerikaans bedrijf achter zat.”

Management