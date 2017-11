Voormalige baas Vlisco haalt uit naar huidige directie

De brief – woensdag verstuurd per e-mail en opgesteld in het Engels – leest als een afrekening, ook al zegt Ouwendijk ‘niet boos te zijn’. “Dit is bedoeld als een afscheid aan mijn oud-collega’s”, licht hij telefonisch toe. “Ik heb daartoe niet eerder de kans gehad. Ik moest plotseling weg en twee jaar lang mocht ik niet in het openbaar mocht spreken.” De afgelopen twee jaar was Ouwendijk verwikkeld in een juridische strijd met Vlisco. Die zaak draaide onder meer om het alsnog ontvangen van een vertrekbonus. Hij won die zaak.