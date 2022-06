Voormalige fietsenwinkel op Molenstraat maakt plaats voor 17 gloednieuwe appartementen

Wisselende reacties op compromis rond vaste zetels in water­schaps­be­stuur: ‘Dit is politiek handjeklap’

EINDHOVEN - De een spreekt over een ‘werkbaar compromis', de ander hekelt het ‘politiek handjeklap’. In de regio wordt wisselend gereageerd op het gedeeltelijk afschaffen van de vaste zetels in de besturen van waterschappen. Die blijven bestaan voor boeren en ‘natuur', maar het bedrijfsleven raakt ze kwijt.

