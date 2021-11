Voormalige pastoor Helmond mag uit het ziekenhuis en bedankt mensen voor hun steun: 'Hartverwarmend’

Boeken in sportkanti­nes: biblio­theek bedenkt bijzondere manieren om kinderen aan het lezen te krijgen

HELMOND - Een pop-up bibliotheek in sportkantines met sport- en jeugdboeken. Het is één van de nieuwe ideeën van Bibliotheek Helmond-Peel. De bestaande bieb op school is echter een zorgenkindje, met name in Deurne.

23 november