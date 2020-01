Vooroordelen verdwijnen bij Human Library in Helmond door échte verhalen

HELMOND - ‘Drempel’ is het woord dat zaterdagmiddag in de Helmondse bieb vaak valt tijdens Human Library. De bibliotheekbezoekers ontmoeten onder meer mensen met handicaps, verslaafden, transgenders en vluchtelingen. Mensen die vaak met vooroordelen geconfronteerd worden en soms ver van de leefwereld van hun gesprekspartners af staan. Of in een metafoor uitgedrukt: achter de kaft schuilt een misschien wel interessant boek.

Maar voordat zo’n boek gelezen wordt, moet er soms dus over een drempel gestapt worden. Dat weet Jeroen Lenssen (43) maar al te goed. Laat in de twintig kreeg hij een zenuwaandoening, waardoor hij nu rolstoelafhankelijk is. De ervaring leert hem dat hij zich niet achter een drempel kan verschuilen. ,,Ik moet me zichtbaar maken om uit het gestigmatiseerde hoekje te komen.’’ Dat op de voorgrond treden is voor Lenssen vaak dagelijkse kost. In Helmond is hij ambassadeur voor het VN-verdrag voor de rechten van mensen met handicap. Kort gezegd: de veertiger strijdt ervoor dat Helmonders met beperking even goed aan de samenleving kunnen deelnemen als Helmonders zonder. En in die ambassadeursrol probeert hij barrières te slechten.

Levensverhaal

Ook iets waar Human Library aan moet bijdragen: vooroordelen geven niet het echte verhaal weer. Mensen moeten dus in gesprek gaan om het levensverhaal van die gehandicapte of verslaafde te leren kennen. En als ’t goed is verdwijnen vooroordelen dan.

Of Human Library de samenleving flink toleranter maakt is de vraag. Dat de bezoekers van de bijeenkomsten sowieso wel belangstelling hadden voor de verhalen van mensen die totaal anders zijn, lijkt klip en klaar. Maar dan alsnog kunnen gesprekken vruchtbaar zijn. Zo raakt de Helmondse Annique geïnspireerd door Lenssens strijd voor gelijke kansen. Haar bezoek aan de Helmondse bieb is tweeledig. Ze wil weten hoe anderen met hun worstelingen omgaan, maar ook zelf haar ei kwijt.

Volledig scherm In de bibliotheek in Helmond kunnen mensen tijdens Human Library in gesprek gaan met onder andere verslaafden of bijvoorbeeld een transgender om vooroordelen weg te nemen. Op de foto's zijn *Rob Spiegelenberg* (Rechts) en *Walter van Geffen* in gesprek met elkaar. © FotoMeulenhof

Hersenletsel

Ze heeft niet-aangeboren hersenletsel en ondanks het feit dat haar beperkingen van een andere aard zijn dan die van Lenssen, komt ze erachter dat beiden soms tegen dezelfde vooroordelen aanlopen: ,,Mensen denken soms wij allemaal maar gehandicapte vrienden hebben’’, zo constateert ze. ,,Alsof je dus nooit uit dat hokje van gehandicapten komt.’’

Ook Ossenaar Walter van Geffen (48) had in zijn leven last van de hokjesgeest. Door een zwaar ongeluk belandde hij als achtjarig kind twee maanden in een coma. Van Geffen ontwaakte daaruit en een lange, moeizame weg richting herstel volgde. Lichamelijk en geestelijk was Van Geffen total loss, maar hij verlegde grens na grens. En het heilige vuur doofde nooit. ,,Ik wilde trouwen, kinderen krijgen, boeken schrijven en op de bühne staan. Wanneer ik die ambities uitsprak, deed men soms schamper. Maar het lukte allemaal.’’ Zo staat hij in theaters en verscheen in 2017 zijn boek ‘Mama, waarom moest ik vallen’.