Voorstellingen ‘Leeuw in de Stad’ niet in januari maar in juli, musical schuift nog een jaar door

De makers verwachten niet dat er in januari ‘s avonds weer gespeeld mag worden. ,,We denken niet dat het na de persconferentie van 17 december verandert", aldus bedenker en regisseur John van der Sanden. ,,Alles verliep volgens schema. We waren er klaar voor, met nog drie tot vier weken om te repeteren. Maar dat kan nu ‘s avonds ook niet meer.”

Quote De kaartver­koop verliep prima, tot aan de laatste corona-persconfe­ren­tie John van der Sanden, Regisseur

Daar komt nog iets bij: ,,De kaartverkoop verliep prima, tot aan de laatste corona-persconferentie. Mensen zijn toch huiverig vanwege de onzekerheid.” Ook geeft Van der Sanden aan dat het wellicht een verkeerd beeld zou geven als in een periode van bijna code zwart, ‘wij zo nodig op de planken moeten staan'.

Andere verplichtingen

Al me al genoeg redenen om de uitvoeringen te verschuiven. Dat was nog best lastig. ,,Theater Speelhuis moet zoveel dagen achter elkaar beschikbaar zijn. En spelers hebben andere verplichtingen.” Uiteindelijk bleek het in de periode 15 tot en met 24 juli te kunnen, de laatste week voor de schoolvakantie. Dan worden de acht voorstellingen gehouden.

‘Er liep een leeuw door de stad’ is losjes gebaseerd op het relaas van de zoon van de Helmondse slager Stevens uit de Kerkstraat. Die had geen zin om zijn vader op te volgen als vleeschhouwer en werd leeuwentemmer. Aan de hand van dit gegeven wordt een verhaal verteld over coronatijd. De voorstelling was een passende invulling van het gat dat ontstond door het doorschuiven van musical ‘Hotspot’.

Musical ‘Hotspot’ nog een jaar later

Maar het uitstel van ‘De L leeuw’ heeft nu ook gevolgen voor ‘Hotspot’, geeft geestelijk vader John van der Sanden aan. Deze musical over Helmond in 2050 staat nu op de agenda voor eind 2023/begin 2024. Want twee producties binnen vijf maanden is niet haalbaar.

Daardoor komt de musical drie jaar na de in eerste instantie geplande data: rond de jaarwisseling van 2020/2021. Als vierde in de reeks na ‘Berry de Musical’ (dec 2014/ jan 2015), ‘Verhaal van de Kanaal’ (dec 2016/ jan 2017) en ‘De Uitvinders van het Trainingspak’ (dec 2018/ jan 2019).