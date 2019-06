Vooruitgang, Excelsior en Confetti bij Carat

Weer ophef over afhande­ling problemen klanten Eindhovens gastouder­bu­reau

10:48 DEN HAAG - De afhandeling van de problemen die de klanten van het Eindhovense gastouderbureau Dadim hebben door het stopzetten van de kinderopvangtoeslag veroorzaakt wederom ophef in de Haagse politiek. Regeringspartij CDA en de oppositiepartijen GroenLinks en SP vragen zich af of de Belastingdienst wel goed omgaat met gedupeerde ouders en of gesprekken wel op een nette manier worden georganiseerd. De druk op staatssecretaris Menno Snel (Financiën) om met een fatsoenlijke oplossing te komen is verder opgevoerd.