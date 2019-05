Voorzitter comité avondvierdaagse Helmond: ‘Ik denk niet dat ik zonder kan’

HELMOND - De avondwandelvierdaagse is misschien wel een van de belangrijkste evenementen in Helmond. Deze maand is de zestigste editie. Eric de Greef (57) maakt ongeveer veertig jaar onderdeel uit van het organiserende comité, inmiddels als voorzitter. ,,Tot nu toe hebben bijna alle leden van het comité tot hun dood meegedaan.”

Eric de Greef begon met blaren prikken bij de EHBO. Hij was zestien toen hij voor het eerst meehielp met de wandelvierdaagse. Nu is hij voorzitter en het langst zittende lid van het comité dat het wandelevenement jaarlijks op touw zet. ,,Ik heb er plezier in,” geeft hij aan.

Als kind liep hij mee met de judo-vereniging. Hoewel de kern van de avondvierdaagse nog hetzelfde is, veranderde er door de jaren heen veel. Het regelen van het verkeer vraagt bijvoorbeeld extra aandacht. ,,Vroeger gingen we gewoon lopen. Dat kon, want het was een stuk rustiger dan nu. Vandaag de dag worden de routes erop gemaakt om zo min mogelijk oponthoud te veroorzaken.”

Bloemenintocht

Een voorbeeld daarvan is de bloemenintocht op de laatste dag. Eerst vond deze plaats bij het kasteel in Helmond. Tegenwoordig wordt de intocht gehouden bij het gemeentehuis, waar meer plaats is voor de grote groep wandelaars en supporters.

Een andere traditie is de speciale medaille die alle ingeschreven deelnemers krijgen. Elke keer wordt een nieuwe versie gemaakt met daarop de jaargang. De Greef zelf vindt het moment dat de wandelaars langs het kanaal lopen het mooist. Vanaf de brug kan hij dan de hele massa bekijken. ,,Ik vind het altijd ontzettend mooi om te zien dat we al die mensen bij elkaar hebben gekregen.”

Volledig scherm De bloemenintocht van 1984 op de Markt. © Avondwandelvierdaagse Helmond

Vrijwilligers

Het vinden van voldoende vrijwilligers is lastig, volgens De Greef doordat mensen meer werken. Ook moet er steeds meer geregeld worden. ,,Verkeersregelaars moeten een cursus doen op de computer. De oudere vrijwilligers vinden dat lastig of hebben er het geduld niet voor.” Dat is wel eens stressen, erkent hij. Gelukkig werkt de organisatie goed samen. ,,Het is echt een vriendengroep.” De Greef denkt er nog lang bij betrokken te blijven: ,,Tot nu toe hebben bijna alle leden van het comité tot hun dood meegedaan.”

Gevraagd naar zijn motivatie zegt hij eraan bij te willen dragen dat (jonge) mensen weer naar buiten gaan. ,,Toen ik jong was, was ik altijd buiten te vinden. We gingen voetballen of belletje trekken. Tegenwoordig is het stil op straat. De jeugd zit vaak binnen achter de computer. Tijdens de wandelvierdaagse zijn ze toch buiten, ook al is het maar voor vier avonden.”

Zelf heeft De Greef constant de vierdaagse in zijn achterhoofd. ,,Ik ben er altijd mee bezig. Zelfs op vakantie.” Dat stoort hem niet: ,,Het is op een positieve manier. Ik denk niet dat ik zonder de vierdaagse zou kunnen.”

Volledig scherm Deelnemers in Helmond (1980) © Avondwandelvierdaagse Helmond

Volledig scherm De jeugd vormt altijd de grootste groep wandelaars (1977) © Avondwandelvierdaagse Helmond