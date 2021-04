Voorzitter Van Esch over meest nerveuze jaar uit Helmond Sport-geschiedenis: ‘Staatssteun? Een gotspe dat het daar over gaat’

Kort nieuws Glasvezel voor Leonardus­buurt en Steenweg; Jeugd kan volop bewegen in mei; Rondje Helmond wordt voorlopig niet gefietst

13 april De gemeente Helmond gaat in de Leonardusbuurt en in de omgeving van de Steenweg peilen of inwoners en bedrijven interesse hebben om aangesloten te worden op glasvezel. Inmiddels zijn negen wijken in Helmond al verglaasd. Tot 1 juni kunnen mensen in deze twee buurten zich aanmelden voor glasvezel; de aanleg gaat door als minstens 25% van de inwoners positief staat tegenover de aanleg. Meer informatie is te vinden op glasvezelhelmond.nl.