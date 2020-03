Vraag naar noodopvang in regio niet heel groot

Coffee­shops in en rond Eindhoven weer open als afhaalpunt: ‘Illegale handel zou 100 procent floreren’

19:51 HELMOND/EINDHOVEN - Coffeeshops mogen per direct weer wiet en hasj verkopen. En dat was hard nodig. Straatdealers dreigden in Helmond en Eindhoven de handel in softdrugs over te nemen. „Die illegale handel zou 100 procent gaan floreren.”