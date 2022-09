Vraagtekens bij dertig op doorgaande wegen in Helmond: ‘Dit gaat leiden tot irritaties’

Dorp in Ghana pakt plastic probleem aan dankzij Brabantse hulporgani­sa­tie van oud-dia­ken Ton Schepens en Dutch Design

SON/STIPHOUT- Ook in Ghana is plastic straks niet langer afval, maar de basis voor nieuwe producten. Met dank aan de Brabantse stichting Sun in Ghana van Ton Schepens die een plasticverwerkingsfabriek gaat bouwen.

18 september