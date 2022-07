Vraagtekens bij locatie en naam 25 Septemberpark in Helmond: ‘Verander Hortensiapark in Bevrijdingspark’

transfer Helmond Sport versterkt voorhoede met pijlsnelle aanvaller van FC Utrecht

Helmond Sport blijft zich roeren op de transfermarkt: Eros Maddy (21) is na het vertrek van Niklo Dailly (terug naar KV Mechelen) alsnog de tiende zomeraanwinst. De rechtsbuiten komt over van FC Utrecht, waar zijn aflopende contract niet is verlengd. Maddy tekent voor twee jaar op De Braak.

13 juli